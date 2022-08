Jean-Paul Belmondo : Cette célèbre ex qui a fini défigurée et dans la misère...

Selon Le Monde qui a également dépeint un portrait peu flatteur de l'actrice : "en 1991, les carabiniers découvrent 24 grammes de cocaïne dans sa villa de Cerveteri (Latium). Elle est condamnée à trois ans et demi de prison mais à faire à domicile où elle est assignée, avant d'être innocentée en appel six ans plus tard. Le projet Malizia 2000 la pousse à entreprendre un traitement de chirurgie esthétique qui la défigure."

Pour ce rôle, elle avait en effet eu recours à des injections de collagène qui l'avaient totalement défigurée car elle s'était avérée allergique à cette substance. L'actrice qui a joué dans les films Ma femme est un violon, Obsédé malgré lui, Sans mobile apparent, Les Mariés de l'an II avait ensuite intenté un procès contre la production qui avait duré des années. Elle avait finalement gagné 110 000 euros de dédommagements mais n'avait plus jamais décroché de contrats au cinéma.

Morte le 22 juin 2015 à Ladispoli (province de Rome), l'actrice victime d'une crise cardiaque. Elle a été enterrée au cimetière de la ville.