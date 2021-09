Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress : une histoire explosive avec la James Bond Girl...

Le coeur des Français a explosé, le 6 septembre 2021, quand la nouvelle est tombée. Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans et, de son vivant, il avait provoqué plus d'une palpitation. Grand séducteur, il était papa de quatre enfants, grand-père d'une nouvelle génération, avait été marié à deux reprises et avait connu de nombreuses liaisons sulfureuses. Le comédien avait même vécu un longue romance de sept ans avec une James Bond Girl : celle qui faisait chavirer Sean Connery en 1962 en interprétant la divine Honey Rider, elle qui sortait de l'eau en bikini blanc, la seule et unique Ursula Andress.

Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress se sont rencontrés en 1965 sur le tournage du film Les tribulations d'un Chinois en Chine, de Philippe de Broca. Si le coup de foudre fut immédiat entre les deux acteurs, Le Magnifique n'était pas exactement célibataire... il était même marié à sa première épouse Elodie Constantin et avait avec elle deux enfants, Florence et Paul. Ce triangle amoureux a fini par un divorce. Mais Bebel a aimé passionnément sa James Bond Girl pendant sept années. 84 mois tumultueux qui les ont considérablement marqués, l'un comme l'autre.

C'était Ursula qui hurlait

Il faut dire qu'Ursula Andress avait un caractère bien trempé. On la surnommait à l'époque La Tigresse. En 2016, alors qu'il assurait la promotion de son autobiographies Mille vies valent mieux qu'une, Jean-Paul Belmondo racontait ce caractère de feu et de flamme qui lui avait parfois brûlé les ailes. Notamment cette fois où il était rentré à la maison complètement ivre et s'était retrouvé devant une porte close. "Je suis rentré, il était très tard, se souvenait-il. J'ai décidé de prendre l'échelle pour monter par la fenêtre. J'allais frapper quand la fenêtre s'est ouverte. C'était Ursula qui hurlait : 'Tu n'as pas honte ?' Elle a alors balancé l'échelle et moi avec."

Ursula Andress et Jean-Paul Belmondo n'étaient pas en mauvais termes pour autant. L'actrice avait même participé au tournage du documentaire Belmondo par Belmondo, produit par Cyril Viguier et Paul Belmondo, durant l'année 2014...