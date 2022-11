Jean-Paul Belmondo incapable de parler pendant deux ans : les médecins avaient prédit le pire

Mort le 6 septembre 2021 à 88 ans, Jean-Paul Belmondo avait été victime d'un AVC vingt ans plus tôt alors qu'il passait des vacances chez son grand ami Guy Bedos à Lumio, en Corse. Pris en charge à l'hôpital de Bastia, puis transféré dans un hôpital du XIVe arrondissement de Paris, l'état de Bébel est rapidement jugé "stationnaire" mais "sérieux". Victime d'une paralysie faciale et d'un "ralentissement" du côté droit de son corps, l'acteur alors âgé de 68 ans voit sa vie basculer à la suite de cet accident vécu comme un drame pour ses proches. "Son AVC a été une tragédie. Pour lui, sa femme, ses enfants, les copains", confiait le réalisateur Philippe Labro à Ouest France.

Homme libre aimant l'aventure et les voyages, l'acteur se retrouve soudainement dépendant de son entourage. "Il a eu un courage inouï, pour s'en remettre, a fait des séances de rééducation qui ont duré des années pour retrouver l'usage de la parole et de son corps (...) Il a été d'une ténacité, d'une discipline, d'un courage. Heureusement, il avait toujours travaillé son corps", ajoutait le réalisateur de l'Alpagueur, très admiratif de la personnalité de Bébel.

Même si Jean-Paul Belmondo tourne en 2008 un dernier film sous la direction de Francis Huster, Un homme et son chien, cet AVC signe la fin de sa carrière au cinéma. D'un optimisme fou, Jean-Paul Belmondo avait indiqué à propos de ce dernier film qu'il l'avait accepté afin de faire passer un message à son public : "Malgré les accidents de la vie, on peut parfois surmonter son handicap".

"Je pensais qu'il fallait m'en sortir et que je pouvais y parvenir à condition, encore une fois, de le vouloir, comme ils me l'avaient toujours enseigné. Le fait d'être sportif m'a beaucoup aidé. Je me suis réveillé en baragouinant. J'ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne reparlerais jamais. J'y suis arrivé. Preuve que la volonté permet beaucoup de choses. Et pas seulement dans le cinéma! " indiquait-il. En 2015, il avait également rassuré les journalistes de RTL sur son état de santé affirmant : "Je vais très bien, un peu hésitant dans la parole, mais très bien."