Diaporama : Jean-Paul Belmondo incapable de parler pendant deux ans : les médecins avaient prédit le pire

1 / 11 Jean-Paul Belmondo incapable de parler pendant deux ans : les médecins avaient prédit le pire

2 / 11 Archive - Déces de Jean-Paul-BelmondoJean-Paul Belmondo lors de l'évènement de boxe "Back to glory" à Paris, France. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

3 / 11 Jean-Paul Belmondo - People au championnat du monde de Boxe WBA Lourds-légers Yunier Dorticos / Youri Kalenga à Paris le 20 mai 2016. © BestImage

4 / 11 Exclusif - Prix spécial - no web L'acteur Jean-Paul Belmondo à fêté son anniversaire (83 ans) avec ses fans dans la cour de son immeuble de la rue des Saint-Père à Paris (comme tous les ans ses fans viennent lui offrir un cadeau à son domicile). Étaient présents sa fille Stella, son ex-femme Natty, son ami cascadeur Rémy Julienne. Il a eu le droit à un magnifique gâteau créé pour cette occasion par le pâtissier-chocolatier Eric Thévenot qui à choisi le thème d'un des film de Jean-Paul "L'As des As". © Sébastien Valiela / Bestimage © BestImage, Sébastien Valiela / Bestimage

5 / 11 Exclusif - Natty - L'acteur Jean-Paul Belmondo à fêté son anniversaire (83 ans) avec ses fans dans la cour de son immeuble de la rue des Saint-Père à Paris (comme tous les ans ses fans viennent lui offrir un cadeau à son domicile). Étaient présents sa fille Stella, son ex-femme Natty, son ami cascadeur Rémy Julienne. Il a eu le droit à un magnifique gâteau créé pour cette occasion par le pâtissier-chocolatier Eric Thévenot qui à choisi le thème d'un des film de Jean-Paul "L'As des As". © Sébastien Valiela / Bestimage © BestImage, Sébastien Valiela / Bestimage

6 / 11 Exclusif - Prix spécial - no web Jean-Paul belmondo et sa fille Stella - L'acteur Jean-Paul Belmondo à fêté son anniversaire (83 ans) avec ses fans dans la cour de son immeuble de la rue des Saint-Père à Paris (comme tous les ans ses fans viennent lui offrir un cadeau à son domicile). Étaient présents sa fille Stella, son ex-femme Natty, son ami cascadeur Rémy Julienne. Il a eu le droit à un magnifique gâteau créé pour cette occasion par le pâtissier-chocolatier Eric Thévenot qui à choisi le thème d'un des film de Jean-Paul "L'As des As". © Sébastien Valiela / Bestimage © BestImage, Sébastien Valiela / Bestimage

7 / 11 Jean-Paul Belmondo - Jean-Paul Belmondo, invité d'honneur du Festival Toute la mémoire du monde à La Cinémathèque française à Paris le 4 février 2016 © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren/Bestimage

8 / 11 Exclusif - Jean-Paul Belmondo et son fils Paul Belmondo lors de l'avant-première mondiale du documentaire "Belmondo par Belmondo" au Grimaldi Forum à Monaco, le 11 décembre 2015. Ce documentaire produit par Cyril Viguier Production et Annabel Production à la particularité de mettre en scène Père et Fils, dans la famille Belmondo. C'est Paul, qui, tout au long de ces 90 minutes, va interviewer son père, acteur, comédien et cascadeur, reconnu par tous comme l'un des Grands du cinéma français. De Rio, à Rome, en passant par Monaco, Paris et les villes importantes pour Jean-Paul Belmondo, l'acteur est retourné presque 50 ans après sur les lieux de ses tournages. Tout y passe, l'amour, les joies, les potes, mais aussi la maladie... Ce documentaire sera diffusé en 2016 sur TF1. © Bruno Bébert/ Bestimage © BestImage, Bruno Bébert/ Bestimage

9 / 11 Charles Gérard, Jean-Paul Belmondo - Présentation du documentaire Belmondo par Belmondo au cinéma Pathé Bellecour lors de la 7éme édition du Festival Lumiére de Lyon le 13 octobre 2015. Le festival Lumière 2015 a programmé en avant-première le documentaire que Paul Belmondo a eu envie d'offrir à son père Jean-Paul. "Belmondo par Belmondo" est un road movie qui parcourt la carrière de Bebel et les lieux de tournage de ses films. A travers les sites et les époques, les partenaires, les réalisateurs, la famille, le film dresse le portrait d'un homme autant que d'une star. © BestImage

10 / 11 Jean-Paul Belmondo - Soirée d'ouverture de la 7éme édition du Festival Lumière 2015 à la Halle Tony-Garnier à Lyon le 12 octobre 2015. © BestImage