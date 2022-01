Jean-Paul Guerlain : Son fils Stéphane s'oppose à son mariage avec Christina de Kragh

Tant que je serai vivant, vous ne vous marierez pas...

En mai 2020, une vive altercation verbale a éclaté entre Stéphane Guerlain et Christina de Kragh, qui enregistre leur discussion à l'insu de Stéphane. "Mon père n'est capable de rien. Vous savez dans quel état il est, vous le savez parfaitement. Vous vivez avec un vieux monsieur, vous attendez de vous installer ici pour être Madame Guerlain, a lancé le fils et tuteur de Jean-Paul Guerlain, qui a accusé Christina d'être "une fille entretenue" dont la mission serait d'isoler son père. Vous êtes juste une p***, parce qu'il faut le dire. Vous lui êtes tombée dessus en Suisse, tout le monde vous connaît, et vous avez envie de vous installer là. Tant que je serai vivant, vous ne vous marierez pas, et je vous sortirai d'ici, je vous assure. Et si vous continuez à l'emmerder (...), je vous assure que vos chevaux, ils s'en iront. Et faites attention à vos chevaux, hein, parce que c'est la seule chose qui compte pour vous..."

Christina de Kragh a transmis son enregistrement à un huissier de justice et a poursuivi Stéphane Guerlain en justice pour injure non publique, harcèlement et menaces de mort. Ils se feront face ce lundi 17 janvier 2022.

Jean-Paul Guerlain et Christina de Kragh n'ont toujours pas l'autorisation de se marier, malgré les recours déposés par cette dernière. En octobre dernier, elle a été innocentée d'accusations de maltraitance sur son compagnon.