Jean-Pierre Castaldi pincé sur la route lors du confinement, son permis retiré

Si le confinement a permis pour certains de prendre du temps en famille ou de se ressourcer à la campagne, pour Jean-Pierre Castaldi il a été synonyme... d'infraction routière. Sans doute las et fatigué de devoir rester enfermé constamment chez lui, le père de Benjamin Castaldi s'est fait retirer son permis de conduire alors qu'il sortait prendre l'air.

Interviewé au micro de Mickael Dos Santos dans l'émission Non Stop People, l'acteur de 75 ans a confié : "Je suis sorti, j'ai pris ma voiture et je me suis fait enlever mon permis. Deux mois. J'étais tout seul sur l'autoroute, tu te rends pas compte il y avait personne j'étais là content, enfin libre. Je crois que j'étais à 140, 150, j'ai une voiture qui fait pas de bruit, j'écoutais la radio, j'avais les vitres baissées, il y avait personne, vlan on m'a rappelé à la réalité."

Avide de liberté, l'ex-époux de Catherine Allegret a admis que son confinement n'avait pas été facile à vivre autant pour lui que pour sa femme Corinne. Il explique : "Je ne suis pas fait pour être enfermé. Alors il parait qu'il n'y a jamais eu autant de divorces depuis le confinement, j'ai entendu ça ce matin à la radio, c'est une nouvelle extraordinaire (...) Les 15 derniers jours ont été durs. Je pense que là il était temps que ça s'arrête. J'étais avec ma femme et ma fille. Ma femme était en télétravail, je ne l'ai jamais vu autant travailler." Une période désormais terminée pour l'acteur du film La Veuve Couderc qui fera sûrement désormais plus attention à contrôler sa vitesse au volant de sa voiture.

En 2012, son fils Benjamin Castaldi avait été victime d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur le tournage de Secret Story. L'animateur - qui accueillera bientôt son quatrième enfant avec Aurore Aleman - avait percuté un terre-plein central à moto. Sorti sain et sauf de cet accident, Benjamin avait également eu une belle frayeur.