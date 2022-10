Jean-Pierre Darroussin, 26 ans de moins que sa compagne : un amour qu'il n'imaginait pas "possible"

A l'affiche de L'école est à nous ce mercredi 26 octobre 2022, Jean-Pierre Darroussin est de nouveau sous les projecteurs. Membre de l'équipe éducative d'un collège bousculée par les méthodes d'une professeure, il fait une nouvelle fois mouche dans son rôle. L'acteur de 68 ans est, dans sa vie privée, un homme aux anges auprès de sa bien-aimée Anna Novion, bientôt 43 ans. Et qu'importe les vingt-six années qui les séparent, il en faut plus pour altérer leur couple qui se nourrit d'amour et de collaborations artistiques.

Rencontrée sur le tournage des Grandes Personnes, Jean-Pierre Darroussin a été rapidement conquis par la réalisatrice et scénariste franco-suédoise. Pensant que l'écart d'âge aurait pu poser problème, il s'est ravi de voir que cela n'a pas été un sujet entre eux. "Il y a une grande différence d'âge entre nous, donc moi je n'imaginais pas que ce soit possible", expliquait-il sur France 2. Les amoureux ne se quittent plus depuis plus d'une décennie et sont désormais pacsés. En mai 2014, les artistes ont accueilli un bébé, leur fils Vincent.

Dans les pages de Télé Star, l'inoubliable Denis d'Un air de famille se confiait à propos de sa collaboration avec sa dulcinée : "Elle est très précise, très chorégraphique. Elle me regarde avec beaucoup d'acuité et perçoit toutes les nuances. Et oui, on n'arrête pas ! Quand vous vivez avec quelqu'un qui fait ce métier, c'est quelque chose d'assez obsessionnel, car chaque instant nourrit son inspiration." Avant d'être en couple avec Anna Novion, Jean-Pierre Darroussin a été mariée à la manager de production Geneviève Adrey, avec qui il a eu deux filles, Marie et Juliette. Il a ensuite vécu plusieurs années avec l'actrice, scénariste et réalisatrice Valérie Stroh.

L'école est à nous

Dans ce film d'Alexandre Castagnetti, Sarah Suco incarne Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, qui profite d'une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d'élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu'ils veulent... Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.