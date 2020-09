Jean-Pierre Pernaut "fracassé" : Nathalie Marquay parle de ses soucis de santé

La nouvelle a secoué le monde des médias et de nombreux téléspectateurs de TF1. Mardi 15 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il quittait le JT de 13h de TF1 après trente-trois ans de bons et loyaux services. Invitée dans Touche pas à mon poste (C8) le soir même, son épouse Nathalie Marquay s'est exprimée sur le sujet.

Après avoir mûrement réfléchi, avec l'aide de sa moitié, le présentateur emblématique de 70 ans a souhaité passer le relais alors que les audiences du 13h était toujours au beau fixe et qu'il était très apprécié. Une sage décision selon Nathalie Marquay qui n'est pas peu fière du choix de son époux. "Il y a toujours eu des rumeurs ! On a toujours viré Jean-Pierre depuis quinze ans ! Et là pour une fois, c'est nous qui l'annonçons ! Donc on vous a tous ba*sés !", a lancé Miss France 1987. Et de poursuivre : "Personne ne s'y attendait, il n'y a eu aucune rumeur et clac boum, on l'a décidé et on l'a annoncé ! Personne n'a pris la décision pour nous !"

Selon Nathalie Marquay, il était grand temps pour Jean-Pierre Pernaut de lever un peu le pied pour enfin profiter de sa famille et de la vie. La belle brune de 53 ans a assuré que son époux était épuisé par son rythme de travail effréné et ses récents soucis de santé. "Il n'est pas évincé du 13h ! Il lève juste le pied parce que se lever tous les matins à 6h, rentrer à 19h et tout... Il est fracassé ! Il a eu des problèmes aux poumons, il a eu des problèmes au coeur, aux reins, il a eu le cancer [de la prostate, NDLR] et il faut se remettre de ça parce qu'on n'a qu'une vie", a-t-elle conclu.

Jean-Pierre Pernaut devrait laisser les commandes du JT (à un présentateur ou une présentatrice qui n'a pas encore été choisi) un peu avant Noël. Ensuite, il ne sera pas absent de l'antenne de TF1 pour autant. Il présentera toujours SOS villages, Les Plus Beaux Marchés de France. Il prépare également un magazine sur les richesses de notre terroir et un nouveau programme digital.