Jean-Pierre Pernaut révèle sa secrète opération du coeur "il y a six ans"

Il est l'un des visages emblématiques de la télévision française. Venu faire la promotion de son nouvel Almanach des régions, Jean-Pierre Pernaut s'est confié face à Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C à Vous le 4 octobre 2019.

À la fois amusé et agacé par les rumeurs lancées dans les journaux à propos de sa santé, il a fait une grosse révélation sur le plateau de France 5. L'animateur de 69 ans déclare s'être fait fait opérer du coeur il y a six ans, sans qu'aucun média ne le sache. Il a expliqué :"Ah oui, je suis mort 10 fois, j'ai été opéré 15 fois... Cette semaine il paraît que j'ai été opéré du coeur... Je l'ai été il y a six ans mais ils ne l'ont pas su."

Par ailleurs, le présentateur de TF1 est revenu sur son cancer de la prostate, à présent guéri, et son absence de deux mois à la présentation du journal télévisé de 13 heures qui en a découlé. : "La prostate, heureusement, c'est un cancer simple, à condition de le prendre tôt. Voilà, ça a été mon cas et j'ai beaucoup de chance". D'ailleurs pour lui, il est très important de ne pas avoir peur du cancer mais simplement de faire en sorte de le prendre à temps. "J'ai eu une maladie comme tellement de gens en ont de temps en temps. (...) On n'a pas peur, parce que si on a peur d'un cancer, ce n'est pas la peine de se bagarrer" a-t-il déclaré.

Marié à Nathalie Marquay (Miss France 1987) depuis douze ans, il a confié que sa femme l'a beaucoup aidé pendant ses différentes convalescences. "C'est ma femme qui m'a aidé. Parce que Nathalie a eu, elle, un cancer très grave, une leucémie foudroyante, s'est souvenu le journaliste de TF1 dans C à vous. Ça a été la première, qui, en me rencontrant, m'a parlé de son cancer. Elle, en parle avec un tel naturel... Parce qu'il faut se battre contre le cancer", a-t-il déclaré.