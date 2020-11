Jean-Pierre Pernaut gaga, Nathalie Marquay enceinte : une photo intime dévoilée par leur fille

Entre le père qui est une légende du journal télévisé de TF1, la mère qui est une ancienne Miss France (1987) et chroniqueuse, la fille, étudiante et instagrameuse, et le fils étudiant et futur grand pilote de course... la famille Pernaut est très suivie et populaire. Si Nathalie Marquay se confie souvent sur sa vie privée dans Touche pas à mon poste (C8), sa fille aussi, sur Instagram notamment. D'ailleurs, le belle Lou (17 ans) a publié dimanche 22 novembre un cliché très intime de sa famille.

Ce n'est pas parce qu'ils sont populaires et actifs à la télé ou sur les réseaux sociaux que la Pernaut family dévoile souvent en images des moments de leur vie privée. Cela a été le cas hier lorsque Lou a dévoilé une sublime photo de famille. On peut y avoir Jean-Pierre Pernaut tenir sa fille dans les bras (elle doit avoir un an) et sa femme Nathalie Marquay mettre en avant son magnifique baby bump dans une robe moulante. Elle était alors enceinte de Tom (16 ans), né en décembre 2003. Cette photo doit donc dater de l'été 2002. Un cliché vintage qui montre le couple plus heureux que jamais.

Depuis cette photo l'eau a coulé sous les ponts, en 2002, Nathalie Marquay n'avait pas encore entamé sa carrière au théâtre (il faudra attendre 2010), n'était pas autant présente à la télévision et était presque tombée dans l'oubli à l'époque. Pour JPP tout a suivi son cours et ce n'est que cette année qu'il a décidé de lever le pied, le 18 décembre sera son dernier JT mais il ne sera pas à la retraite pour autant. Bref, pour la petite famille tout est allé dans le bon sens et les enfants ont bien poussé, ils sont beaux et ils sont doués. Bravo à eux !