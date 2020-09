Jean-Pierre Pernaut interdit d'arrêter le JT: "On m'a dit retourne à ton bureau"

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe : après trente-trois années passées à la tête du JT, Jean-Pierre Pernaut a décidé de quitter le JT de 13h de TF1. S'il a souvent fait savoir combien il était heureux sur cette chaîne et à ce poste, on apprend aujourd'hui qu'il a déjà voulu tout plaquer... mais, on le lui a refusé.

Dans une interview accordée le 16 septembre 2020 au Figaro, l'homme de 70 ans a fait une révélation, il a déjà voulu arrêter son célèbre journal télévisé : "Cela fait cinq ou six ans que j'essaie d'en parler à mes patrons successifs. Nonce Paolini, le précédent PDG du groupe TF1, m'avait répondu à l'époque : 'Jean-Pierre, fais pas chier, retourne dans ton bureau et bosse.' Il y a quasiment deux ans jour pour jour, j'ai été opéré d'un cancer de la prostate. Quelques mois après cette intervention, nous avons commencé à évoquer le sujet de manière sereine et tranquille avec Gilles Pélisson, l'actuel PDG du groupe, et Thierry Thuillier, le directeur délégué de l'information. On se disait, parfois, qu'un type de mon âge serait peut-être amené à devoir arrêter. Je suis en forme, mais cela ne m'empêche pas de préparer l'avenir", a-t-il déclaré.

Comme il l'a également fait savoir le 15 septembre sur Twitter, il souhaite changer de rythme même s'il continuera de travailler pour TF1. "La chaîne souhaite que je reste associé aux opérations spéciales du 13h que j'ai lancées, comme SOS Villages, l'élection du plus beau marché, la semaine pour l'emploi, ou les grands rendez-vous comme le 14 juillet. On m'apercevra donc encore de temps en temps au JT. Je ne serai pas loin, sans être pour autant envahissant", a-t-il confirmé à nos confrères du Figaro.

Toujours dans cette interview, le roi de l'information sur TF1 a dévoilé quand aura lieu son dernier JT. Ce sera le 18 décembre 2020. Nul doute que des millions de téléspectateurs seront au rendez-vous.