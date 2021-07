Jeanne Lambert (La Stagiaire) : Son père est un célèbre humoriste !

Comédienne de 28 ans, Jeanne Lambert est la fille de Jean-Yves Lambert, plus connu sous le nom deJean-Yves Lafesse. Convaincu que sa fille avait du potentiel, c'est l'humoriste qui l'a poussée à faire du théâtre lorsqu'elle était adolescente. À partir de 2010, elle écoute son père et entame des études à l'Ecole de théâtre les cours Peyran Lacroix durant trois ans. L'année suivante, elle perfectionne ses connaissances et fait un stage à la caméra avec Hubert Gillet. Elle débute sur les planches avec la pièce Electronic City en 2010 puis tourne dans le court-métrage Rêve toujours de Charlotte Schwarzinger en 2012. La même année, elle tourne pour la première fois au cinéma dans le film Bienvenue parmi nous. Sur le petit écran, elle a joué le rôle d'Alice Meyer de 2014 à 2020 dans la série La stagiaire aux côtés deMichèle Bernier et de Philippe Lelièvre.

Très discret sur ses enfants, Jean-Yves Lafesse avait néanmoins fait quelques confidences sur ces derniers lors d'une interview à France Dimanche en 2015. "J'en ai quatre de deux mamans différentes. Deux garçons de 7 et 9 ans et deux grandes filles de 19 et 22 ans. L'une est comédienne et l'autre travaille dans la production. Mes filles vivent avec moi, et j'ai les petits un week-end sur deux."

Déjà fan des canulars téléphoniques mythiques de son papa, Jeanne avait fait une petite bêtise lorsqu'elle n'avait que 6 ans. "Quand elle avait 6 ans, ma fille Jeanne a fait une blague téléphonique aux pompiers. Je lui ai dit que c'était mal. Ces gars-là risquent leur vie tous les jours pour nous, ils ont autre chose à faire" avait raconté l'humoriste.