Jeff Bezos (Amazon) : Son ex-femme MacKenzie Scott remariée à un prof', sa nouvelle vie tranquille

Après avoir épousé Jeff Bezos et reçu la moitié de sa fortune colossale, MacKenzie Scott mène une vie de philanthrope épanouie et a même retrouvé l'amour. Comme l'a révélé le Wall Street Journal dimanche, elle vient d'épouser Dan Jewett, un professeur de lycée.

Une fois la nouvelle dévoilée, MacKenzie Scott en a dit un peu plus sur le site de son association, Giving Pledge, qui incite les plus riches de ce monde à reverser la majorité de leur revenus à des oeuvres caritatives. "Je suis marié à l'une des femmes les plus généreuses et gentilles que je connaisse. La rejoindre dans son combat et poursuivre son oeuvre pour servir les autres est incroyable. J'ai hâte de grandir et d'apprendre à ses côtés", a écrit Dan Jewett, professeur, sur le site de son épouse. On apprend au passage que MacKenzie Scott vit désormais à Seattle - loin des propriétés ensoleillées de Californie de son ex - avec ses quatre enfants et son mari Dan.

Ce mariage intervient près de deux ans après le divorce de Jeff Bezos et MacKenzie Scott après 25 ans de vie commune, qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 53 milliards de dollars. Un somme colossale qu'elle met au profit des autres. En décembre, elle a donné près de 5 milliards de dollars à plus de 380 associations.

"Mon approche de la philanthropie continuera d'être réfléchie. Cela va prendre du temps et des efforts, mais je n'attendrai pas. Je continuerai jusqu'à ce que le coffre soit vide", a assuré MacKenzie Scott. Son nouveau mari a le même plan de carrière, maintenant que plusieurs zéros se sont ajoutés à son compte en banque. "J'ai été un professeur pour la majorité de ma vie. Ça veut dire que je faisais de mon mieux pour être un exemple et pour leur transmettre des ressources de toutes sortes - du temps, de l'énergie, des biens matériels - quand je le pouvais", a ajouté Dan Jewett sur le site de Giving Pledge.