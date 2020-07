Jeff Bezos gagne 13 milliards en 24 heures : pactole pour son ex-femme !

Alors que la crise liée au coronavirus a largement appauvri les populations, des classes moyennes aux plus démunies, et que des centaines et des centaines d'entreprises sont contraintes de fermer leurs portes ou de licencier en masse, Jeff Bezos, lui, n'a jamais été aussi riche. Le patron d'Amazon a vu sa fortune personnelle grimper de 13 milliards de dollars en une seule journée.

Jeff Bezos se rappellera probablement toute sa vie le 20 juillet 2020, jour où il a récolté 13 milliards de dollars en 24 heures, l'action Amazon enregistrant un bond de près de 8% à la clôture de la Bourse, leur plus haut niveau depuis décembre 2018.

Ironiquement, cette entreprise ultrapolluante qu'est Amazon a tiré un large profit de la crise du coronavirus. Les mesures de confinement prises dans plusieurs continents, la fermeture des magasins spécialisés ont fait bondir les achats en ligne. Conséquence : la valeur en bourse d'Amazon s'est largement développée ces derniers mois.

Jeff Bezos, lui, a vu sa fortune grimper de plus de 30% et la valeur de l'action Amazon augmenter de 45%, comme le chiffre un rapport d'Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policu Studies Program of Inequality cité par Forbes.

Cette montée d'argent démesurée - surtout pour quelqu'un dont la fortune personnelle est estimée à 189 milliards de dollars - profite surtout à une autre personne. Son ancienne épouse, MacKenzie Bezos, qui détient 4% du capital d'Amazon, a gagné près de 4,6 milliards de dollars.

Divorcé après vingt-cinq ans de mariage, Jeff Bezos avait signé un chèque de 38 milliards de dollars, soit 25% de leurs actions communes. MacKenzie Bezos est désormais la deuxième femme la plus riche du monde avec 62 milliards de dollars dans son compte en banque, juste derrière l'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers (66,7 milliards).