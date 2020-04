Jeff Bezos (Amazon) : Après son divorce à 38 milliards, il a déjà refait fortune

Au pays des milliardaires, on ne s'inquiète jamais vraiment de l'appel de la banque quand il manque des sous sur son compte... Ce n'est pas Jeff Bezos qui dira le contraire. Le patron du géant Amazon, qui a déboursé environ 38 milliards de dollars lors de son divorce d'avec MacKenzie Bezos, en juillet 2019, a déjà renfloué son compte.

Comme le rapporte le site Just Jared, Jeff Bezos avait signé un accord avec son ex-femme - dont il avait divorcé après vingt-cinq ans de mariage et les révélations de sa liaison avec Lauren Sanchez - prévoyant de lui céder 25% de leurs actions communes dans le groupe Amazon, soit environ 38 milliards de dollars. Au moment du divorce, l'homme d'affaires de 56 ans avait alors vu sa fortune tomber à 114,8 milliards de dollars, le laissant toutefois en tête du classement des personnes les plus riches du monde devant Bill Gates, Elon Musk ou Warren Buffet. Mais, aujourd'hui, selon Bloomberg's Billionaire Index, sa fortune serait remontée à 138 milliards de dollars, soit 24 milliards gagnés en neuf mois !

Dans le détail, Jeff Bezos - dont la liaison avait fuité à cause du frère de sa chérie - possède l'équivalent de 4% des actions d'Amazon et a gardé le droit de vote lors des conseils d'administration, son épouse n'ayant plus son mot à dire. Visiblement déjà très satisfaite d'avoir conservé 25% d'actions dans le groupe de vente en ligne, MacKenzie Tuttle, de son nom de naissance, avait aussi accepté de lui céder les parts qu'elle détenait avec lui dans le quotidien Washington Post et dans la société spatiale Blue Origin.

Le groupe Amazon, bien que très lucratif, est souvent attaqué pour sa gestion du personnel. En France, la justice vient d'obliger le groupe à limiter son activité de livraison sur des produits essentiels pendant l'épidémie de coronavirus. En cas de non-respect, le groupe s'expose à une amende de 1 million d'euros par infraction et par jour de retard. En représailles, Amazon a donc décidé de fermer ses sites français pour cinq jours !