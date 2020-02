Jeff Bezos : Le PDG d'Amazon attaqué en justice par le frère de sa compagne

Lauren Sanchez, la petite soeur de Michael Sanchez, a réagi par l'intermédiaire de son avocat. Elle maintient son accusation contre son grand frère. "Il a secrètement donné mes informations les plus personnelles au National Inquirer, une trahison profonde et impardonnable. Ma famille est affectée par cette nouvelle plainte, fausse et sans fondement, et nous espérons que mon frère trouvera la paix."

De leur côté, Lauren Sanchez et Jeff Bezos poursuivent leur histoire d'amour. Le week-end des 1er et 2 février, le couple était à Miami où il a participé aux festivités du Super Bowl.