Jeff Bezos (Amazon) : Sa maison à 165 millions de dollars brise un record

L'homme le plus riche du monde se devait de trouver une demeure à la hauteur de son titre. D'après les informations de plusieurs médias américains dont le Wall Street Journal, Jeff Bezos s'est offert une luxueuse demeure à Beverly Hills, à Los Angeles, estimée à 165 millions de dollars. Le patron d'Amazon brise ici un énième record : celui de la maison la plus chère jamais achetée à Los Angeles et ses environs.

Cette demeure de 1254 m² appartenait à un certain David Geffen, illustre producteur de musique américain. Cela faisait plusieurs semaines que la rumeur disait que Jeff Bezos cherchait à acheter dans le coin, avec un budget dépassant les 100 millions de dollars. C'est désormais chose faite. Ce manoir "de style géorgien" a été construit à la demande de Jack Warner (le fondateur de Warner Bros) dans les années 1930.

À l'extérieur, la demeure affiche plusieurs terrasses et jardins, une nurserie et trois maisons supplémentaires pour y loger le personnel. Il y a également deux demeures pour accueillir d'éventuels invités, un court de tennis, une piscine et un terrain de golf à neuf trous. On doit l'architecture intérieure à William Haines, qui a façonné une entrée grandiose à deux portes, mis du parquet et ajouté un escalier à encorbellement.

Depuis l'ancien propriétaire, d'importants travaux ont été faits car David Geffen avait acheté cette demeure pour 47,5 millions de dollars à l'époque. La décoratrice Rose Tarlow avait refait toute la décoration intérieure avant la mise en vente du manoir. Dans sa folie dépensière, Jeff Bezos a également déboursé 90 millions de dollars supplémentaires pour une seconde demeure aux alentours de Los Angeles, celle du fondateur de Microsoft Paul Allen, qu'il "utilisera à des fins professionnelles pour Amazon".

TMZ.com précise également qu'aucun agent immobilier n'a été sollicité pour la vente de la demeure à 165 millions de dollars. Jeff Bezos échappe ainsi aux frais d'agence, et tous les professionnels de Los Angeles se mordent les doigts d'être passé à côté de ce qui aurait pu leur rapporter près de 8 millions de dollars. Pour rappel, la fortune du fondateur d'Amazon est estimée à 131 milliards de dollars.