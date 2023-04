Jenaye Noah ultra sensuelle aux côtés de G-Eazy, une vidéo qui va faire parler

Les doutes sont donc aujourd'hui dissipés quant à l'histoire d'amour naissante entre la mannequin installée à New York et le rappeur à succès. Pour rappel, le chanteur a auparavant été en couple avec Lana Del Rey, rappelle Paris Match. De mai 2020 à février 2021, il a également vécu une histoire avec l'actrice Ashley Benson de Pretty Little Liars. Désormais, G-Eazy et Jenaye Noah ne sont plus des coeurs à prendre... Il ne reste qu'à leur souhaiter tout le bonheur du monde !