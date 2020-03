Jenifer : Son addiction découverte par ses parents, par erreur, à la télévision

C'est une époque qui semble si loin et si proche à la fois. Le 12 janvier 2002, Jenifer Bartoli a remporté la victoire dans la Star Academy face à Mario Barravecchia. Et, pourtant, elle a longtemps hésité avant de s'inscrire à l'émission de TF1. Ce qui la dérangeait ? Les caméras, non stop, qui devaient scruter ses moindres faits et gestes. Et puis finalement, passé les portes du château, elle est passée outre... quitte à froisser papa et maman. "Au bout d'un moment, j'occulte tout, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Même que je suis filmée. La preuve : je fume, alors que je ne fumais pas devant mes parents !"

Et dire qu'elle a failli passer à côté de la chance de sa vie ! Jenifer Bartoli, que l'on avait découverte dès l'âge de 15 ans dans Graines de star, n'avait aucune envie d'être épiée par les téléspectateurs, enfermée dans une gigantesque demeure avec des inconnus. "Ça faisait deux ans que j'étais à Paris pour tenter de faire quelque chose, explique-t-elle. J'avais trouvé un petit job d'assistante dans une agence de relations presse dans les nouvelles technologies. Je ne voulais pas rentrer bredouille dans le Sud. La fille chez qui je vivais a vu la pub à la télé pour le casting. Je ne voulais pas être filmée, Loft Story était à l'antenne et je me disais que ce n'était pas du tout pour moi. J'étais plutôt sauvage, comme fille." Elle a finalement rempli son dossier à la va vite et l'a envoyé par La Poste le dernier jour des inscriptions. Ouf.

Rude casting pour intégrer la Star Ac'

Jamais facile de se dévoiler devant un jury de professionnels qui vous toisent depuis leur table. Mais le destin voulait sans doute que Jennifer Bartoli fasse partie l'aventure. Au moment où elle s'apprêtait à entrer dans la salle de casting, Pascal Nègre et Alexia Laroche-Joubert – la directrice du show de TF1 – ont quitté la pièce. "Il y avait tellement de monde... c'était long ! J'avais peur. S'il n'y avait pas eu ma copine, je serais partie, précise la chanteuse. Je passe donc devant Kamel Ouali, et je donne tout. Pascal et Alexia reviennent en m'entendant chanter. Je sens qu'un truc se passe..." La suite, on la connait.

