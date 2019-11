Jenifer : Une bagarre éclate pendant son concert, elle est obligée d'intervenir

Décidément, les concerts de Jenifer sont pleins de rebondissements. Alors qu'en août dernier la chanteuse de 37 ans remettait à sa place un spectateur peu correct, ce samedi 16 novembre, elle a dû une nouvelle fois intervenir en plein show.

C'est à Louvres dans le Val-d'Oise qu'elle se produisait dans le cadre de sa tournée lorsque l'incident est survenu. D'après le public présent, deux hommes se seraient vivement écharpés. "Après trois chansons, un vieux, assis, frappe un jeune qui veut profiter du concert debout (normal). Intervention de Jenifer au bout du rouleau qui tente de calmer le jeu", rapporte un internaute sur Twitter. "Deux personnes âgées ont violemment agressé deux personnes qui souhaitaient juste profiter, Jenifer ne savait pas de quel côté se mettre, mais l'équipe nous a finalement demandé de nous lever et de profiter !", indique un autre.

Une dispute qui a forcé Jenifer à stopper son concert quelques minutes. "Attendez, on va se calmer deux secondes. Ça ne va pas se passer comme ça. Du tout. L'un comme l'autre. La base, c'est le respect. On va respecter tout le monde", a-t-elle tenté d'apaiser. Et de poursuivre : "C'est la première fois que ça m'arrive en dix-huit ans de carrière. Qu'on s'accroche comme ça... C'est un truc de fou. Je suis désolée pour tout le monde."

Sous les cris et les protestations, la gagnante de la Star Academy a même menacé de mettre un terme à cette soirée qui débutait pourtant sous les meilleurs auspices. "Alors, c'est soit j'arrête le concert et on se rentre dedans..." Finalement, elle a réussi à détendre son public "avec une petite chanson d'amour". Tout est bien qui finit bien donc ! La jolie brune peut au moins se vanter de toujours autant déchaîner les passions...