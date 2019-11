Jenifer : Le prix de son look brillant sur Danse avec les stars

Il y a un an, Jenifer (37 ans) interprétait son titre Notre Idylle sur le plateau de Danse avec les stars sur TF1. Le 16 novembre 2019, la chanteuse est venue chanter son nouveau single On oublie le reste pour la demi-finale. Une chose est sûre, la gagnante de la Star Ac (2001) n'a pas oublié les leçons apprises avec Armande Altaï et Raphaëlle Ricci....

Pour faire une entrée triomphale et très remarquée, la maman d'Aaron et de Joseph avait choisi un costume pailleté argenté façon seventies. C'est simple, on ne voyait qu'elle ! Sous les projecteurs, l'interprète de J'attends l'amour brillait de mille feux grâce aux sequins incrustés dans sa tenue. De la marque Oud Paris, cet ensemble est estimé au prix de 1725 euros par le toujours très bien informé compte Instagram Jenifer.mode (veste à 1050 euros et pantalon à 675 euros).

En duo avec Kylie Minogue, ce nouveau titre est produit par Bob Sinclar. La chanteuse australienne y chante un couplet entier en français. Une exclusivité réservée à Jenifer. Ce single est également l'occasion pour l'ex de Thierry Neuvic d'annoncer la réédition de son huitième et dernier album Nouvelle page (sorti en 2018). En pleine tournée jusqu'au 15 décembre, la coach de The Voice a réservé une belle surprise à ses fans. Elle fêtera son anniversaire à la Seine Musicale avec son public et elle le laissera même choisir tous les titres qu'elle y interprètera. Sur NRJ, l'artiste avait déclaré au sujet de ce concert : "Ça retrace un petit peu tous mes albums, toute la carrière". Une soirée en or (ou plutôt en argent si Jen' craque à nouveau pour ce costume) !

A noter que, le même soir, ses fans pouvaient également la retrouver dans l'émission La Lettre, sur France 2. A cette occasion, Jenifer avait opté pour une tenue fuchsia. La jolie brune est une vraie accro à la mode et aime tenter des choses, comme récemment aux NRJ Music Awards.