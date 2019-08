Jenifer recadre avec force un spectateur qui lui crie : "Enlève ton short !"

Actuellement en tournée dans toute la France, Jenifer a fait escale à Saint-Louis, en Alsace, samedi 3 août 2019. Depuis ce dimanche, une vidéo fait le buzz sur Twitter, on y voit l'artiste de 36 ans remettre en place un spectateur indélicat.

Sur la vidéo, Jenifer retire ses talons. Un spectateur mâle lui lance alors : "Et le short aussi. Enlève ton short." La chanteuse et coach historique de The Voice sur TF1 n'allait pas laisser passer ça : "T'es sérieux là ? T'es sérieux ? T'es très sérieux ? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t'es trompé de spectacle ?" La salle applaudie à tout rompre mais ce n'est pas fini. La star continue : "Et tu sais ce qu'il te dit mon short ? Il te dit tu sors ! Bonne soirée."

La maman de deux enfants reprend place au centre de la scène mais elle est en colère, à raison, parce ce qu'il vient de se passer : "C'est comme si on critiquait les filles en jupe, non mais sérieux. C'est quoi ce truc ? Je déteste ça. On s'habille comme on veut : short, jupe courte, longue, voile..." Applaudissements.