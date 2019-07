Jenifer : Sa chanson qu'elle a beaucoup de mal à interpréter sur scène

Avec son 8e album studio Nouvelle page, Jenifer a réussi à renouer avec le succès. Il faut dire que la star de 36 ans a décidé d'aborder des thèmes très personnels avec cet opus et, surtout, de revenir à la pop légère et terriblement efficace de ses débuts...

Ainsi, Nouvelle page contient notamment le titre Encore et encore (le 2e single exploité), une chanson évoquant l'assassinat de son oncle Jean-Luc Codaccioni à Bastia, en Corse, le 5 décembre 2017. Si ce titre est très important pour Jenifer, la maman de Aaron (15 ans) et Joseph (bientôt 5 ans) reconnaît qu'il n'est pas toujours évident de le chanter sur scène, elle qui est actuellement en tournée à travers la France.

Interrogée à ce sujet par nos confrères de Télé Star, Jenifer a expliqué sans tourner autour du pot : "Cette chanson m'est toujours difficile à chanter. Je reste quelqu'un de pudique, et même si la chanson m'a servie d'exutoire, certains soirs je n'ai pas la force nécessaire pour l'interpréter." Et d'ajouter avec la même sincérité : "J'ai besoin d'une certaine positivité pour pouvoir rester concentrée sur le moment présent (...) La scène apporte une forme de contradiction car c'est une mise à nue, alors que dans la vie je n'aime pas exposer mes sentiments. Mon éducation, mes enfants, j'essaie de me protéger au maximum."

Côté carrière, Jenifer a également indiqué qu'elle ne savait pas si elle reviendrait en tant que coach dans The Voice pour une 9e saison à l'automne prochain. "On m'a proposé un nouveau projet, donc il y aura des choix à faire", a-t-elle dévoilé. A suivre...

