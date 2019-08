Jenni Lee : la star déchue du porno est SDF et vit dans un tunnel sordide

En apparaissant à la télévision hollandaise, celle qui se faisait appeler Jenni Lee était difficilement reconnaissable. Cheveux en bataille, vêtements amples et air déboussolé, la jeune femme originaire de Clarksville (Tennessee) confirme qu'elle préfère la vie qu'elle mène actuellement. Sa première apparition dans un film à caractère pornographie date de l'année 2002, alors qu'elle interprétait le rôle d'une infirmière coquine de 21 ans dans The Institution & Other Tales. Avant ça, elle avait fait un peu de mannequinat et était apparue dans plusieurs spots publicitaires...