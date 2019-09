Jennifer Aniston : Ce qu'elle n'aime pas dans le fait de vieillir...

Invitée à faire la couverture du magazine américain InStyle, pour son édition d'octobre 2019, Jennifer Aniston livre des confidences. L'actrice évoque notamment le fait d'avoir 50 ans à Hollywood et dévoile cette petite chose qu'elle n'aime pas.

"Avoir 50 ans, c'était la première fois où je me suis dit : 'Ah oui ce fameux chiffre.' Je ne sais pas ce que ça représente car je ne me sens pas différente. Les choses vont plus vers le bas de toute façon. Physiquement je me sens incroyable. Alors c'est un peu étrange que tout à coup nous soyons réduites à des réflexions du genre : 'Tu es superbe pour ton âge.' Je crois qu'il est temps que l'on établisse une forme d'étiquette autour de ce dialogue sur les cinquantenaires et le vocabulaire qui y est associé", a-t-elle confié.

Si l'ex-femme de Brad Pitt est à l'aise avec son âge, elle admet toutefois une petite coquetterie car un sujet en particulier l'agace... "Je ne vais pas vous mentir, je ne veux pas avoir les cheveux gris", a-t-elle admis. La jolie blonde affiche pour l'heure une magnifique chevelure et nul doute qu'elle continuera à l'entretenir.

Jennifer Aniston, que l'on a pu voir cette année dans le film Murder Mystery disponible sur la plateforme Netflix, a globalement évoqué la place des femmes aussi bien à Hollywood que dans la société en général. "Les femmes n'ont jamais le droit d'avoir du pouvoir. Le pouvoir me semble attirant pour moi aujourd'hui aussi bien que l'intelligence des femmes et à quel point elles sont créatives et capables de faire des choses", a-t-elle relaté.

Côté pro, Jennifer Aniston sera la star de la série The Morning Show, disponible sur Apple TV+ en novembre prochain.