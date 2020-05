Jennifer Connelly (Snowpiercer) : Avec Paul Bettany, un couple discret et solide

Pour vivre heureux à Hollywood, il vaut mieux vivre caché visiblement... Ils forment l'un des couples stars du cinéma, mais c'est en toute discrétion que Jennifer Connelly et Paul Bettany s'aiment depuis près de 20 ans. Une romance qui a bel et bien commencé sur un plateau de tournage, mais qui a pris son temps pour s'épanouir.

L'Américaine et le Britannique se sont rencontrés sur le tournage du film Un homme d'exception en 2001, mais il a fallu plusieurs mois à l'acteur pour qu'il déclare sa flamme à sa partenaire. Cela faisait déjà plusieurs années qu'il en pinçait pour Jennifer Connelly puisqu'elle était son coup de coeur adolescent depuis son rôle dans le film Labyrinthe en 1986... Mais au début des années 2000, l'actrice était en couple avec le photographe David Dugan, avec qui elle a eu un fils baptisé Kai, en 1997.

Après avoir mis plusieurs jours à reprendre contact, Paul Bettany n'a pas perdu plus de temps et s'est empressé de la demander en mariage. Le couple s'est finalement uni lors d'une cérémonie intime en Écosse, le 1er janvier 2003, avant de s'installer à New York. Sept mois plus tard est arrivé leur fils Stellan, prénommé ainsi en hommage à l'acteur suédois Stellan Skarsgard, un ami de la famille, puis Agnes, en 2011. En 2009, les deux acteurs se sont une nouvelle fois donnés la réplique dans le film anglais Création, pour lequel ils ont interprété le couple formé par Charles Darwin et son épouse Emma.