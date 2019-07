Jennifer Hudson et son ex en guerre : enfin d'accord pour la garde de leur fils

La bataille judiciaire de Jennifer Hudson pour la garde de son fils touche enfin à sa fin. Avec son ex, l'acteur David Otunga, elle a négocié un accord mardi 16 juillet 2019 après plus de deux ans de négociations. Comme le précise E Online, les détails de leur garde partagée ne sont pas connus et leur accord reste privé. Les deux parties avaient signé un accord de confidentialité au moment de leur séparation, en 2017, qui les empêchaient d'évoquer publiquement l'affaire. Le 10 août 2009, ils avaient accueilli un adorable petit garçon, David Daniel Otunga Junior, aujourd'hui âgé de 9 ans.

Leur bataille pour la garde de leur fils a débuté en novembre 2017 lorsque Jennifer Hudson, aujourd'hui au casting du film Cats, a demandé une ordonnance restrictive contre son ancien compagnon, David Otunga, qui se trouve être également une star du catch. "Ils ont entamé un processus de rupture depuis un certain nombre de mois... Les actions en justice de Jennifer sont prises dans les meilleurs intérêts de leur fils", avait indiqué le représentant de l'actrice à nos confrères américains. L'avocat de l'ancien sportif s'était insurgé que Jennifer Hudson ait "réclamé une ordonnance restrictive inutile, dans la volonté de prendre un avantage injuste dans cette bataille pour la garde de leur enfant".

Des accusations de violences verbales et physiques ont ensuite fait leur apparition, appuyant la demande d'ordonnance restrictive pour l'actrice et son fils. Dans un procès datant de 2017, Jennifer Hudson disait que David Otunga était devenu "de plus en plus agressif et menaçant".

"Monsieur Otunga n'a jamais abusé ou harcelé Jennifer Hudson ou leur fils. C'est malheureux, dans ce climat, qu'elle trouve le moyen de faire de fausses accusations contre lui. Mon client a hâte de venir au tribunal afin de négocier une garde pour son enfant unique", avait fait savoir l'avocat de l'ancien catcheur américain. Après une investigation, David Otunga a été mis hors de cause dans cette affaire de violences domestiques. Les anciens partenaires ont manifestement enterré la hache de guerre et trouvé un accord équitable.