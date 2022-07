Jennifer Lopez mariée à Ben Affleck, son ex fait des révélations : "Ça ne va pas durer"

Samedi 16 juillet. Dix-huit ans après avoir rompu leurs fiançailles, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont finalement mariés ! Le couple a choisi Las Vegas pour célébrer son union en présence de ses enfants. Un moment de bonheur que tous les fans des Bennifer, comme ils se faisaient surnommer dans le passé, attendaient avec impatience. Jennifer Lopez et Ben Affleck semblent plus épanouis que jamais depuis qu'ils se sont retrouvés. Il y en a un qui, en revanche, semble tirer un peu la tête : le premier mari de la chanteuse, Ojani Noa.

Jennifer Lopez commençait à peine à être connue quand le couple s'est formé. Déclarations enflammées, projets de vie... Les deux amoureux semblaient sur la même longueur d'onde jusqu'à ce que l'artiste ne décide de mettre un terme à leur mariage. Un choix qu'Ojani Noa n'avait justement pas vu venir.

C'est la raison pour laquelle, selon lui, l'union entre Jennifer Lopez et Ben Affleck ne va pas faire long feu : "Je lui souhaite le meilleur avec Ben mais je ne pense pas que ça va durer. Jen est une amoureuse de l'amour mais elle a été fiancée 6 fois. Ben est son quatrième mari. J'ai été le premier, elle me disait que j'étais l'homme de sa vie. Quand nous nous sommes couchés le soir de notre mariage, elle m'a dit que nous resterions ensemble pour toujours", a-t-il confié au Daily Mail. Ils ont finalement divorcé un an plus tard.

Ojani Noah est ensuite revenu sur les circonstances de leur rencontre, dans le bar où il travaillait à l'époque : "C'était la plus belle femme que j'avais jamais vue de ma vie. Au départ, je n'avais aucune idée de qui elle était." Les soirs d'après, Jennifer et Ojani se revoient : "C'était très romantique. Instantané et intense. On le ressentait dans tout notre corps." Après le premier bisou, la relation s'installe, semblable à un conte de fées : "Je me sentais comme monsieur Cendrillon." La fin n'aura malheureusement pas été aussi heureuse que pour l'héroïne Disney. Vingt-quatre ans plus tard, Ojani Noa n'a toujours pas oublié sa romance avec Jennifer Lopez. Peut-être espère-t-il en secret la récupérer un jour...