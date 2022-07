Diaporama : Jennifer Lopez mariée à Ben Affleck, son ex fait des révélations : "Ça ne va pas durer"

1 / 27 Jennifer Lopez mariée à Ben Affleck, son ex fait des révélations : "Ça ne va pas durer"

2 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez quittent l'hôtel Costes par une porte dérobée à Paris, pendant leur lune de miel. Ben Affleck et sa femme Jennfier Lopez passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





3 / 27 Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez arrivent au Capitan Entertainment Center main dans la main à Hollywood le 15 décembre 2021.





4 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

5 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.





6 / 27 Archives - Jennifer Lopez et son mari Ojani Noa à la soirée "Apla Benefic" à Santa Monica en 1997

7 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

8 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

9 / 27 Archives - Jennifer Lopez et son mari Ojani Noa - Première "U Turn" en 1997

10 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

11 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

12 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

13 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

14 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

15 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

16 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent avec leurs filles respectives Seraphina et Emme dans le Marais lors de leur lune de miel à Paris le 22 juillet 2022.

17 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





18 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





19 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) et leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme quittent l'hôtel Crillon à Paris le 26 juillet 2022.

20 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) quittent le musée du Louvre en famille pendant leur lune de miel à Paris, le 26 juillet 2022. Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) passent leur voyage de noces avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





21 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez), accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022. En quittant le van, les demi-soeurs très complices, Seraphina et Emme semblent faire la course jusqu'à l'entrée du palace. Ben Affleck et sa femme J.Lopez passent leur voyage de noces à Paris, avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





22 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez et leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme sont allés dîner dans la brasserie Lipp avant d'aller déguster une glace chez Bertillon à Paris le 25 juillet 2022.

23 / 27 Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez, accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022. En quittant le van, les demi-soeurs très complices, Seraphina et Emme ont semblé faire la course jusqu'à l'entrée du palace. Ben Affleck et sa femme J.Lopez passent leur voyage de noces à Paris, avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme.





24 / 27 Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez arrivent au Capitan Entertainment Center main dans la main à Hollywood le 15 décembre 2021.





25 / 27 Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.





26 / 27 Jennifer Lopez et son compagnon Ben Affleck assistent au match NBA des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston au Staples Center de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 décembre 2021.