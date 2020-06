Jenny Slate quitte "Big Mouth" : elle doublait Missy, un personnage métisse

Jenny Slate ne doublera plus le personnage de Missy dans Big Mouth. L'actrice blanche interprétait effectivement cette adolescente métisse dans la fiction de Netflix, portée sur l'arrivée de la puberté. "Au début de la série, je me suis convaincue que c'était admis pour moi de jouer Missy, parce que sa mère est juive et blanche, comme moi", a-t-elle écrit sur Instagram, le mercredi 24 juin 2020.

",Mais Missy est aussi noire. Et les personnages noirs dans les séries animées devraient aussi être interprétés par des personnes noires", ajoute-t-elle. Jenny Slate, actrice américaine de 38 ans originaire du Massachusetts, a admis qu'en interprétant Missy, elle "réalisait une suppression des personnes noires" dans le milieu audiovisuel et utilisait malgré elle son "privilège blanc".

Les créateurs de Big Mouth, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin et Jennifer Flackett (qui sont aussi les doubleurs des personnages), ont tous apporté leur soutien à Jenny Slate. "Nous nous excusons sincèrement et regrettons notre décision originelle d'embaucher une doubleuse blanche pour un personnage biracial. Nous avons hâte de pouvoir explorer l'histoire de Missy avec encore plus d'authenticité dans les années à venir", ont-ils écrit.

Comme l'annonce Variety, qui cite une source proche de l'équipe de la série, la production aurait déjà bouclé la saison 4 (prévue pour cet automne), ce qui signifie que Missy ne pourra être doublée par une nouvelle actrice qu'à partir de la saison 5.

Il a été annoncé l'année dernière que Netflix avait renouvelé Big Mouth pour trois saisons de plus, soit un total de six saisons.