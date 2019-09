Jenny Slate : L'ex de Chris Evans va se remarier !

Bonne nouvelle pour Jenny Slate. Le mardi 10 septembre 2019, l'actrice et humoriste américaine a annoncé sur son compte Instagram qu'elle s'apprêtait à passer la bague au doigt de son nouveau boyfriend, Ben Shattuck. Sur Instagram, l'ex de Chris Evans a raconté en détail ce moment d'un romantisme rare. "Il m'a amenée en France et a préparé un pique-nique, explique-t-elle. Il m'a fait me sentir heureuse et libre, puis il m'a demandé si je voulais l'épouser et j'ai crié OUI. Je t'aime Ben, tu es le plus gentil, le plus lumineux et je suis si heureuse. Alors c'est parti, et ce n'est pas près de s'arrêter."

Ce ne sera pas la première fois que Jenny Slate passe devant le maire. En septembre 2012, elle a épousé le réalisateur Dean Fleischer-Camp. Divorcée en 2016, elle avait retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Chris Evans – le héros de la saga Avengers, rien que ça – qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Mary. Le couple était alors apparu, relativement proche, lors de l'avant-première à Los Angeles. "Chris est l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse, au point que, parfois, je le regardais et ça me brisait le coeur, détaillait-elle après leur rupture, auprès du site Vulture. Il est extrêmement vulnérable, direct et franc. Il a de fortes émotions. C'est juste merveilleux d'être avec lui."