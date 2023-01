Chris Evans en couple : il officialise avec une sublime actrice âgée de 16 ans de moins que lui !

La vie amoureuse de Chris Evans est décidément pleine de rebondissements. L'acteur américain, connu notamment pour camper le rôle emblématique de Captain America au sein de la franchise Marvel, a eu de multiples conquêtes depuis le début des années 2000, sans pour autant trouver une femme avec qui il aurait pu avoir une relation durable sur le long terme.

Et s'il venait justement de trouver l'élue de son coeur ? En effet, en novembre dernier, les médias américains annonçaient que le comédien était en couple depuis plus d'un an. Une idylle que le principal intéressé vient seulement de confirmer, par le biais d'une story Instagram publiée vendredi 6 novembre sur son compte. Dans cette vidéo d'une quarantaine de secondes, à découvrir dans notre diaporama, on peut découvrir les deux amoureux se surprendre chacun leur tour pour un résultat des plus sympathiques.

Et selon nos confrères, la dulcinée de Chris Evans est une certaine Alba Baptista, âgée quant à elle de 25 ans. Celle-ci est originaire du Portugal et est également actrice puisqu'elle a déjà tenu des rôles dans plusieurs films. "Ils sont amoureux et Chris n'a jamais été aussi heureux. Sa famille et ses amis, tout le monde l'adore'', a déclaré une source proche du couple aux médias outre-Atlantique.

Des envies de père de famille pour Chris Evans ?

Si plusieurs rumeurs faisaient état d'une relation cachée entre Chris Evans et Selena Gomez l'année dernière, celles-ci s'avèrent donc infondées. Dans une interview accordée au magazine People en 2021, Chris Evans se disait "satisfait" de sa situation personnelle. Il faisait également part de son envie de s'installer durablement et de fonder une famille. "C'est quelque chose que je veux absolument : une femme, des enfants, fonder une famille", déclarait-il alors.

"Lorsque vous vous renseignez sur la plupart des meilleurs artistes, que ce soit des acteurs, peintres ou écrivains, la plupart d'entre eux que ce n'est pas leur travail qui les rend fier. Mais plutôt les relations qu'ils ont crées, les familles qu'ils ont fondées, l'amour qu'ils ont trouvé et qu'ils ont donné, développait-il. C'est quelque chose qui, alors que j'ai aujourd'hui 41 ans, sonne vrai pour moi aussi". L'avenir nous dira donc s'il s'agit de la bonne personne pour Chris Evans.