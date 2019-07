Jenson Button papa pour la première fois : sa fiancée Brittny Ward a accouché

Jenson Button et Brittny Ward avaient révélé l'arrivée de leur premier enfant au tout début de 2019. "Brittny et moi sommes ravis de vous annoncer la nouveauté de la famille, actuellement sur son premier siège ! Regardez comme il a l'air à l'aise !", s'était réjoui à l'époque Jenson Button, en publiant une photo d'échographie. L'enthousiasme était le même chez la future maman : "Bébé ne pouvait pas attendre le mariage, il a décidé de faire une apparition plus tôt. Jenson Button et moi sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de Bébé Button cet été.