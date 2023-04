Jessica (Mariés au premier regard) "perdue" : gros blocage concernant Pascal, une experte obligée d'intervenir

L'épisode de Mariés au premier regard 2023 du 3 avril était notamment marqué par la suite des aventures de Jessica (40 ans) et Pascal (49 ans), compatibles à 77%. Et l'heure de la rencontre approchait pour les deux candidats en mal d'amour.

On a retrouvé Pascal lors des essayages pour son costume. Un moment d'angoisse pour le candidat dont la carrure athlétique rendait la recherche plus difficile. "Ou c'est trop grand ou c'est trop petit", a-t-il déclaré. C'est donc un costume sur-mesure que l'on allait lui concocter. Et il s'est lancé un gros challenge. "J'envisage de perdre 5 centimètres de tour de taille avant le mariage", a-t-il révélé. Il a donc demandé au vendeur d'enlever 5 centimètres aux mesures du torse qu'il avait prises, soit 100 centimètres au lieu de 105. "Ça m'excite grave de me remettre dans une préparation physique comme ça", a poursuivi le père de famille qui voulait à tout prix faire bonne impression.

Pendant ce temps, Jessica a choisi sa robe de mariée et a vibré pour une robe décolletée, à épaules dénudées et dos nu. Et elle a évoqué son homme idéal qu'elle voit avec du charisme, de la classe, bel homme. "Je ne suis pas très attirée par un homme qui est plus âgé que moi", a-t-elle ajouté. L'âge de son potentiel mari sera-t-il un frein ?

Estelle Dossin intervient

Afin que cela ne soit pas un gros blocage, Estelle Dossin a fait le déplacement pour lui parler. Elle lui a expliqué qu'elle allait devoir changer son mode de fonctionnement. Jessica a donc compris qu'elle pouvait rencontrer un homme plus vieux. "Je suis un peu perdue", a-t-elle avoué. Elle a promis d'essayer, mais n'a pas garanti le résultat. "Il faudrait vraiment que je le vois en me disant : 'Je m'en fiche de l'âge'", a-t-elle poursuivi.

Est venu le moment pour Pascal d'essayer son costume. Après un coup de stress, il a eu le bonheur de se voir rentrer dedans. De son côté, Jessica a expliqué à sa maman qu'un homme âgé de 50 ans, ce serait trop pour elle. Si sa maman a été conquise en voyant Pascal, en sera-t-il de même pour l'ancienne Miss ? Affaire à suivre...