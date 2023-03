Jessica (Mariés au premier regard) : Une ancienne Miss touchée par une grave maladie, qui "l'a considérablement affaiblie"

Deux nouveaux candidats ont été présentés lors de l'épisode Mariés au premier regard 2023 du 27 mars. Ainsi les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir Jessica (40 ans) et Pascal (49 ans).

La charmante blonde partage son temps entre Montpellier et Metz, sa ville natale. Jessica est célibataire depuis pas moins de dix ans. C'était le temps qu'il lui fallait pour se reconstruire après une "grave maladie qui l'a considérablement affaiblie". Un mal qui l'a obligée à changer son quotidien, dont sa nutrition et le fait de faire du sport. "C'était nécessaire. Ca m'a sauvée, sinon je ne serais pas là", a-t-elle confié. Et de révéler qu'elle a notamment été élue Miss Univers Fitness. La cheffe de trois entreprises spécialisées dans le bien-être et la remise en forme est accomplie professionnellement. Mais sa vie amoureuse est un échec et elle souhaite y remédier en trouvant un homme qui souhaite s'engager sérieusement. En larmes, elle a confié que la solitude commençait réellement à lui peser. Elle était donc comblée d'apprendre qu'on lui avait trouvé une compatibilité à 77%.

Espérons donc que son futur mari sera l'homme de sa vie. En attendant, il était temps d'annoncer la nouvelle à sa famille. Et ses parents sont tombés de haut en apprenant qu'elle allait se marier à un inconnu. Malgré tout, ils pensaient au bonheur de leur fille et étaient prêts à l'accompagner dans cette folle expérience. Jessica allait donc pouvoir vivre cette aventure à 100%, le coeur plus léger.

Un grand champion

Elle ne le savait pas encore, mais elle allait rencontrer Pascal. Le candidat était célibataire depuis un an. Le papa d'une fille de 22 ans est lui aussi très sportif. Il a été champion de France en bodybuilding il y a vingt ans. Aujourd'hui, il est préparateur physique pour les athlètes. Il souhaite avec cette expérience qu'on puisse le comprendre et non plus le juger pour ce qu'il fait. Tout comme Jessica, il est ambitieux, indépendant et a un fort caractère. Mais il sait aussi être doux et romantique.

Pascal avait besoin du soutien de sa fille Laurine pour avancer dans cette aventure. Et il a vite été rassuré. Est ensuite venu le moment pour lui de chercher son costume. Avec sa carrure très athlétique, il craignait de ne pas trouver son bonheur.