Jessica (Mariés au premier regard) : "Peste superficielle", "malsain"... la candidate dézinguée à cause de son attitude

Lundi 3 avril 2023, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard. L'occasion de retrouver Jessica (40 ans). Elle est compatible à 77% avec Pascal (49 ans). Mais au vu des déclarations de Jessica concernant l'âge de son potentiel mari, leur histoire semble mal partie. De quoi agacer les internautes.

Hier soir, les téléspectateurs ont pu assister aux essayages de Jessica pour son mariage. Elle a opté pour une robe décolletée, à épaules dénudées et dos nu. Et elle a évoqué son homme idéal qu'elle voit avec du charisme, de la classe, bel homme. "Je ne suis pas très attirée par un homme qui est plus âgé que moi", a-t-elle ajouté. De quoi quelque peu exaspérer sa maman. Elle est persuadée qu'une personne de 42 ou 43 ans lui conviendrait. "Pour l'instant, tu as plus eu des aventures avec des gamins", a-t-elle notamment lancé. Voyant que cela pouvait être un gros point de blocage, l'experte Estelle Dossin est intervenue. Malgré tout, l'ancienne Miss campait sur ses positions.

Sur Twitter, les internautes n'ont donc pas caché leur agacement face à cette situation. "Jessica sors de ta zone de confort qui visiblement ne te réussit pas !! Si elle dit non, elle mérite vraiment de rester seule juste pour le fait de ne pas avoir essayé", "Elle m'agace trop cette Jessica !", "Jessica trop focus sur l'âge m'a gavé", "Désolée, pas du tout fan de Jessica et son attitude", "Quand je vois le groupe d'amies de Jessica je comprends ENFIN pourquoi la nana est célib depuis 10 ans. Peste superficielle à 100m", "Je l'aime bien le petit Pascal moi, je la vois bien bien co****e la Jessica", "Jessica, depuis le début, elle prend le " 77 " comme si c'était l'âge de Pascal, alors que c'est juste leur pourcentage de compatibilité", "L'obsession de Jessica pour l'âge c'est malsain", a-t-on notamment pu lire.