Jessica Thivenin enceinte et jugée trop mince : elle s'emporte et insultes ses haters

De bon matin, Jessica Thivenin a donc découvert cette vague de méchanceté. Via sa story Instagram, elle n'a pas caché sa colère, allant jusqu'à insulter ceux qui lui souhaitent du mal. "Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu les commentaires sous ma photo Instagram. Il y en a... Vous êtes vraiment des fils de p***, mais vraiment des gros enc**** ! Parce que me dire : 'T'es tellement maigre que tu vas apporter des maladies à ton enfant, le premier ça ne t'as pas suffit ?, Tu vas encore avoir plein de problèmes, faudra pas t'étonner ni pleurer...' Mais c'est quoi cette méchanceté gratuite ?", s'est-elle insurgée. Et pour elle de se défendre de ne pas vouloir prendre de poids. "Vous voyez bien que si je suis mince, ce n'est pas de ma faute, je suis mince mais je ne me prive pas, je ne suis pas en régime. Je mange de tout est n'importe quoi parce que voilà je suis enceinte et j'ai des envies. Donc c'est quoi l'intérêt de me dire ça ? Mon ventre va sortir quand il aura envie de sortir !", a-t-elle déclaré, cash.