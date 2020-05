Jessica Thivenin et Thibault, leur maison "démontée" : "Tout s'arrache"

Il y a deux ans, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont décidé de changer de vie. Le couple emblématique des Marseillais a quitté le Sud de la France pour s'installer à Dubaï. Un choix que les parents de Maylone (7 mois) ne regrettent aucunement ! Ils ont loué une grande maison avec une piscine et un jardin. Mais leur beau nid douillet s'est vite transformé.

Ce jeudi 7 mai 2020, Thibault Garcia a donné de ses nouvelles sur Snapchat. Et il a expliqué à ses abonnés que sa maison partait quelque peu en lambeaux. En effet, le beau brun de 29 ans a dévoilé que des dalles de son jardin s'étaient descellées à cause de la pluie. Il a ensuite filmé sa piscine qui partait aussi en morceaux. "Notre maison est toujours démontée. Normalement, la propriétaire devrait venir réparer. La piscine, n'en parlons pas, tout s'arrache au fond, il y a des milliers de carreaux décollés. Le problème, c'est que pour réparer la piscine, il faut la vider. Il y a en a pour une semaine pour réparer et attendre que ça sèche", a-t-il déclaré. Jessica Thivenin et son époux devront donc prendre leur mal en patience. Fort heureusement pour eux, le confinement est beaucoup moins strict à Dubaï, des ouvriers devraient donc bel et bien être envoyés afin de réparer tout cela.

À moins que les candidats des Marseillais ne déménagent avant... Jessica Thivenin a révélé que son mari et elle avaient visité une maison le 6 mai : "Nous sommes allés visiter une maison dans la résidence, elle est plus grande. On va voir." Affaire à suivre donc...