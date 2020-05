Jessica Thivenin : "Je suis en train de perdre mon mari"

Tous les jours, Jessica Thivenin prend le temps de donner de ses nouvelles à ses fans, sur Snapchat. Et dimanche 17 mai 2020, c'est notamment son époux Thibault Garcia dont elle a parlé.

Depuis quelque temps, la belle blonde de 30 ans a remarqué que son mari avait envie de changement. Soudainement, il a eu envie de porter des boucles d'oreilles avant de se raviser, il a fait une teinture bleue, est passé au blond pour revenir au bleu et il a changé de style vestimentaire. Un comportement que Jessica Thivenin a évoqué sur le réseau social. "Il t'arrive quoi, en ce moment ? C'est quoi, ton nouveau délire ? Tu te mets des boucles d'oreilles, tu vas acheter des vestes chez les femmes...", a-t-elle tout d'abord lancé à Thibault.

Jessica Thivenin s'est ensuite adressée à ses abonnés : "Il s'achète que des habits de femmes. Je suis en train de perdre mon mari petit à petit. En ce moment, tu te cherches. Il a changé toute sa garde-robe." Mais la candidate des Marseillais le soutient quoi qu'il arrive. Depuis vendredi dernier, elle précise d'ailleurs régulièrement que Thibault va sortir une chanson dans les jours à venir.

Cela va faire trois ans que le couple file le parfait amour. En février dernier, les tourtereaux se sont installés à Dubaï et, le 7 octobre, ils ont accueilli leur fils Maylone. Un bonheur que les amoureux partagent au quotidien avec leurs fans. Mais, comme tout le monde, il leur arrive parfois de se disputer. Le confinement n'est d'ailleurs pas toujours rose. Le 30 avril par exemple, Jessica révélait que c'était "un peu la guerre" avec son cher et tendre. "Il me lance des piques pas gentilles. Donc moi, après, je suis méchante. Donc, on s'est disputé. Le confinement n'arrange pas les choses. Il faut que ce coronavirus s'en aille vite", avait-elle notamment déclaré. Heureusement, l'amour triomphe toujours.