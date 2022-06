Jessica Thivenin séparée de Thibault lorsqu'elle était enceinte : nouvelles confidences

C'est le résultat de deux dernières années éprouvantes. Le 21 juin prochain, les fans de Jessica Thivenin pourront se procurer son livre Mes enfants, mes batailles et plonger dans son intimité la plus totale. Et pour cause, cet ouvrage, la star des Marseillais l'a couché sur papier lorsqu'elle était au plus mal, elle qui a vécu deux grossesses très compliquées. "J'étais tellement pas bien durant mes grossesses que j'ai écrit tous les jours, j'ai écrit tous mes sentiments, tout ce que je ressentais et que je ne vous disais pas forcément. Et j'ai décidé d'en faire un livre", a confié la maman de Maylone (2 ans et demi) et Leewane (née en août 2021).

Dans son livre, Jessica Thivenin parle également d'un événement qu'elle a gardé secret : sa rupture avec son mari Thibault Garcia. En effet, nul ne savait que les amoureux s'étaient séparés au cours de l'année 2021 mais on l'apprend en lisant sa quatrième de couverture. "Les crises graves avec Thibault, notre rupture et notre réconciliation", est-il résumé.

Jeudi 9 juin 2022, la jolie blonde de 31 ans est revenue brièvement sur cette révélation en story Instagram. "Mes galères de vie, mes galères pour tomber enceinte, mes galères de grossesses, mes galères de couple... Il n'y a que de la m*rde ! On a vraiment galéré. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Notamment quand je me suis séparée de mon mari, enceinte et tout. Tout ça je l'ai gardé secret et c'est très dur, en pleine grossesse", a-t-elle confié.

Jessica Thivenin n'en dira pas plus mais on peut imaginer que sa condition en attendant la naissance de sa fille a fait naître quelques tensions au sein de son couple. Heureusement, tout va aujourd'hui pour le mieux entre les deux candidats de télé-réalité. C'est à Dubaï qu'ils s'épanouissent avec leurs enfants et où les coups durs ne sont plus que de mauvais souvenirs. Pour la fête des mères, Jessica Thivenin se disait d'ailleurs "apaisée et tellement comblée d'amour".