Jimmy Mohamed (Magazine de la Santé) aminci d'une dizaine de kilos sans régime, il dévoile son secret

Chaque jour sur France 5, Marina Carrère d'Encausse présente un nouveau numéro du Magazine de la Santé. Elle s'entoure notamment du docteur Jimmy Mohamed qui décrypte le dossier "actu" du jour avec reportages et invités. Le médecin généraliste est également présent pour apporter tous ses bons conseils. Et justement, il en partage pas moins de 39 dans son nouveau livre Zéro contrainte pour maigrir (éditions Flammarion) paru ce mercredi 1er février 2023.

A l'occasion de la sortie de l'ouvrage, Jimmy Mohamed était de passage dans le Buzz TV du Figaro dans la journée de mardi afin d'expliquer comment adopter une bonne routine alimentaire. Et tout d'abord, celui qui intervient dans Touche pas à mon poste a fait la différence entre le bon et le mauvais sucre. "Il y a deux types de sucre : ceux qu'on trouve dans les fruits et qui ne posent aucun problème et ceux transformés dans des gâteaux par exemple. Si vous remplacez cookies et crèmes glacées par des fruits en quantité illimitée, vous ne prendrez pas de poids", assure-t-il.

Jimmy Mohamed prône à la place le vinaigre, un produit "brûleur de graisse". "Quand on en prend deux cuillères à soupe par jour, ça permet en trois mois de perdre entre deux et trois kilos. Attention, ce n'est pas un produit miracle non plus", prévient-il néanmoins. Le praticien de 34 ans a par ailleurs loué les bienfaits du jeûne intermittent qui consiste à ne pas manger pendant plus de douze heures. Une pratique dont il est lui-même adepte et qui lui a fait perdre une dizaine de kilos, "sans régime".

"À titre personnel, je pratique le jeûne intermittent et je pense que c'est l'une des clés qui m'a permis de maintenir ce poids stable", a-t-il estimé, précisant prendre son "premier repas de la journée à 16h30". Selon lui, l'une des raisons de se mettre au jeûne serait une question de santé. "On mange trop ! Et à aucun moment, on ne laisse notre tube digestif au repos. On ne fait même pas la distinction entre la faim et l'envie de manger. Les études montrent que le jeûne intermittent favorise la perte de poids et le gain d'énergie", a-t-il fait savoir.