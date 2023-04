Joachim (Mariés au premier regard) de nouveau en couple : sa nouvelle chérie dévoilée, une polémique éclate

Le 10 avril 2023, Joachim a profité du jour férié pour annoncer une grande nouvelle à sa communauté Instagram. L'ancien candidat de Mariés au premier regard (M6, en 2020) est de nouveau heureux et a tenu à le faire savoir en présentant sa nouvelle moitié.

C'est au bras d'Elodie que les téléspectateurs l'ont connu. Joachim et elle se sont mariés dans Mariés au premier regard. Une évidence entre les deux candidats qui ont vécu une belle histoire d'amour au-delà du tournage. Mais, trois ans et demi après leur rencontre, ils ont mis un terme à leur relation. Une nouvelle qui a été annoncée fin septembre dernier. "Aujourd'hui nos chemins se séparent, non sans tristesse, mais il faut savoir tirer sa révérence quand le temps se fait sentir. On peut aimer une personne de tout son coeur mais ne pas l'aimer de la bonne manière. Et avec le temps il devient compliqué d'apporter tout ce dont l'autre a besoin pour s'épanouir", avait notamment écrit le charmant brun.

Depuis, Joachim ne s'était dévoilé avec personne d'autre... jusqu'au lundi 10 avril 2023. L'ancien candidat de M6 a retrouvé l'amour et il a tenu à le crier haut et fort. En effet, le jeune homme a partagé deux photos sur lesquelles il pose au côté d'une charmante brune aux cheveux longs. "Je m'étais dis plus jamais. J'étais persuadé que ce n'était pas fait pour moi. Que c'était seulement pour les autres. Quoi donc me diras-tu ? L'Amour. De cet amour sincère et simple. Tu vois duquel je parle, de celui qui te fait te sentir toi-même, qui te fait te sentir aimé, de celui qui te fait sentir vivre. Merci de m'avoir montré que j'avais tort, merci de m'avoir montré que moi aussi j'y avais le droit, merci de m'aimer comme tu le fais", peut-on lire en légende de la publication.