Joaquin Phoenix : Le surnom un peu coquin qu'il donne à Rooney Mara

Joaquin Phoenix est-il beaucoup trop cool pour la planète Terre ? Sans doute, et c'est aussi pourquoi il a reçu un prix au Tribute Gala du Festival international du film de Toronto 2019. Le lundi 9 septembre, il faisait partie des trois personnalités du septième art distinguées au Canada pour avoir fait bouger les choses dans le milieu du cinéma ; avec lui, Meryl Streep et le directeur de la photographie Roger Deakins. L'occasion de dérouler un discours étonnamment émouvant, d'un naturel à toute épreuve. "Je ne sais pas vraiment qui m'attribue cette récompense, qui en est responsable ni pourquoi, et franchement, je m'en fiche, a-t-il déclaré, selon E! News. Mon agent m'a dit que quelqu'un voulait me récompenser et j'ai dit 'J'en suis. Faisons ça'."

En couple depuis l'année 2016, l'acteur de 44 ans a conclu sa jolie tirade par des remerciements. Pour ses proches, pour sa famille – dont son frère River, décédé le 31 octobre 1993 – et pour l'élue de son coeur : "Juste une chose. Quelque part dans la salle, je ne sais où, il y a un dégoûtant petit dragon, et je voudrais lui arracher les ailes, l'enrouler dans un plaid et dormir avec lui pour toujours. Je t'aime. Merci à toi." Ce surnom, aussi surprenant soit-il, pourrait être une simple référence à la filmographie de Rooney Mara qui jouait pour David Fincher, en 2012, dans The Girls with the Dragon Tatoo. Les amoureux conserveront sans doute le secret jusqu'à ce que la mort les sépare.



Car oui, Joaquin Phoenix et Rooney Mara s'apprêtent à se dire "oui" sous les yeux d'un maire particulièrement veinard. Après avoir tourné ensemble dans le film Her de Spike Jonze en 2013, les deux acteurs se sont retrouvés en 2016 sur le plateau de Marie Madeleine et ne se sont plus jamais quittés. Une relation qui passera bientôt à l'étape supérieure, puisque la belle comédienne de 34 ans arbore un claquant bijou, à l'annulaire gauche, depuis le 24 mai 2019. C'est beau, l'amour...