Joël Dicker - Une nouvelle affaire pour l'auteur à succès : "J'ai un trac monstre !"

Rosina, une femme qui a compté pour moi

Si Joël Dicker avait sorti les deux premiers tomes aux éditions de Fallois (qui ont depuis cessé leur activité suite au décès du patron et ami de Joël Dicker), il s'est cette fois-ci tourné vers les éditions Rosie & Wolfe. Normal, il est lui-même le créateur de cette structure littéraire. "Rosie pour Rosina, une femme qui a compté pour moi et qui m'a donné envie de lire, et Wolfe selon le nom de mon grand-père, la personne qui m'a inspiré pour commencer à écrire", a expliqué Joël Dicker, en octobre dernier, toujours sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout. Les initiales R & W font également référence aux mots anglais "read" et "write", soit "lire" et "écrire". Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire au mois de mars...