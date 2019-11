JoeyStarr : Sa première rencontre avec son frère... sur le quai du RER !

Alors que le groupe NTM jouait "La Der", leur dernière date de leur tournée française et probablement de leur carrière, sur la scène de l'AccorHotels Arena ce samedi 23 novembre 2019, France 5 diffusait un documentaire JoeyStarr, Grandeur Nature.

À 22h20, le réalisateur Richard Melloul a proposé un portrait deJoeyStarr, la moitié du groupe de rap le plus controversé de France. Des rues du 93 aux planches du théâtre, Didier Morville se confie sur son enfance, la musique et sa famille. Dans un passage introspectif, JoeyStarr se confie sur la paternité, la sienne et celle de son père. Le rappeur n'a jamais épargné son père, notamment dans son autobiographie Mauvaise Réputation. Dans le film documentaire, il décrit son géniteur comme un "homme à femmes". Et de s'interroger sur la responsabilité parentale : "Comment tu peux faire des gosses sans te retourner ? Alors que moi, quand j'allais au supermarché, quand mes enfants étaient plus petits, quand j'en perdais un de vue... C'est vertigineux ! L'autre, il a fait des gosses, il s'est pas retourné !".

Il raconte aussi sa rencontre fortuite avec son frère Carl, sur le quai d'un RER. "J'ai rencontré un autre de mes frères sur un quai du RER parce qu'un mec me disait : 'Ecoute, je connais un mec qui te ressemble, c'est abusé'... Je lui dis : 'Ouais ouais ouais, ok'. Et le mec me ramène mon frère, Carl. Et on a eu ce truc... 'T'es Carl ?', 'T'es Didier ?'. Enfin, c'est horrible, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? 'Ouais, c'est toi, c'est moi'... Et puis là, on fait une rétrospective, quoi... Donc voilà. Tous mes frères, c'est comme ça". Carl, connu dans le milieu du hip-hop sous le nom de Lion Scott, anime des battles et des concerts en qualité de MC.

JoeyStarr est le papa de trois garçons. Avec Leïla Dixmier, il a eu ses deux premiers garçons : Matisse (13 ans) et Khalil (11 ans). Son petit dernier, Marcello, est né en janvier 2015. L'identité de la maman n'a jamais été confirmée par JoeyStarr. Il était sur les planches de Folies Bergères aux côtés de son ex-compagne Béatrice Dalle dans Elephant Man pendant tout le mois d'octobre dernier.