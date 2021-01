John Reilly (Beverly Hills, Dallas) : Mort de l'acteur de 86 ans, tendre message de sa fille

Hollywood est en deuil. John Reilly, visage incontournable de plusieurs séries populaires, est mort. Son décès a été relaté par sa fille Caitlin, le 9 janvier 2021. L'acteur était âgé de 86 ans. Pour l'heure, on ne connaît pas la cause de sa mort.

Sur son compte Instagram, Caitlin Reilly a partagé une photo d'elle avec son défunt papa et, en légende, elle écrit : "John Henry Matthew Reilly alias Jack. La plus belle étoile du monde s'est éteinte. Imaginez la meilleure personne au monde. Maintenant imaginez à présent que cette personne soit votre père. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu l'aimer. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu le temps de l'enlacer et d'avoir pu lui dire au revoir. Je ne sais honnêtement pas ce que je vais faire, mais je sais qu'il sera toujours avec moi. Je t'aime pour toujours papa."

John Reilly, originaire de Chicago dans l'Illinois, avait débuté sa carrière dans les années 1960, multipliant les rôles sur le petit écran. Il avait ainsi joué le personnage de Sean Donely, entre 1984 et 1995 - ainsi que brièvement en 2013 - dans la série culte outre-Atlantique General Hospital ; c'est à ce jour le plus ancien soap américain toujours en production. Sur Instagram, son ancienne partenaire de jeu Finola Hughes, lui a rendu hommage en photos.

Il était aussi Roy Ralston, un des lieutenants de J.R. dans la série Dallas et, pour les plus jeunes, il était également Bill Taylor le père de Kelly (incarnée par Jennie Garth) dans la série Beverly Hills, 90210. Il était aussi au casting de séries comme Passions, Days of Our Lives, Melrose Place, La Croisière s'amuse...

Le comédien était marié depuis 1981 à Liz Reilly, avec laquelle il avait eu trois filles.