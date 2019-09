John Wesley : Le Dr. Hoover du Prince de Bel-Air est mort

L'acteur américain John Wesley, crédité d'une centaine de performances sur les écrans (le grand comme le petit) mais dont un large public se souvient sans nul doute pour son second rôle fameux dans la série Le Prince de Bel-Air, est mort à l'âge de 72 ans. Lui qui joua face à Will Smith et James Avery le docteur Hoover a été emporté par la maladie, succombant à des complications liées à un myélome multiple (affection de la moelle osseuse) dont il souffrait depuis un certain temps, comme sa famille l'a indiqué au Hollywood Reporter. Il laisse derrière lui son épouse Jenny, sa mère, ses deux filles (Kimiko et Kinshasha) et son beau-fils (Kyler).

"John Wesley était un cadeau au monde, car sa gentillesse et sa grâce sont immortalisées dans ses travaux pour le théâtre, la télévision et le cinéma. J'ai le coeur brisé après avoir perdu un si cher ami aujourd'hui", a réagi son manager et producteur, Gerry Pass.

Né en Louisiane, diplômé en Californie et combattant au Vietnam avant de faire carrière à Hollywood, John Wesley avait débuté sur le petit écran dans les années 1960, apparaissant déjà dans des séries à succès telles que The Richard Boone Show et Daktari. Il fera par la suite des apparitions dans des shows cultes des années 1980-90 - K2000, Tonnerre mécanique, Matlock, Mariés, deux enfants, Alerte à Malibu, Melrose Place, JAG - et même des années 2000 - Cold Case, Medium... Egalement crédité de rôles récurrents dans les séries Dirty Dancing, Martin ou Superhuman Samurai Syber-Squad, amené au cours de sa carrière à collaborer avec des stars comme Denzel Washington, Morgan Freeman ou Barbra Streisand, il a laissé un souvenir ému et amusé aux fans (et ils sont nombreux) du Prince de Bel-Air pour sa participation à un épisode fameux où il s'asticotait avec Phil Banks jusqu'à ce que ce dernier, joué par le regretté James Avery, lui-même disparu en 2013, lui mette son poing dans la figure. Dans la séquence en question, le Dr. Hoover osait - à ses risques et périls - ironiser sur le physique d'athlète de Phil et suggérer de sédater lourdement sa fille...

John Wesley était resté actif sur les écrans jusqu'au bout, tournant ces dernières années par exemple dans Hart of Dixie en 2012 et NCIS en 2018. Le dernier de ses 120 crédits, selon sa fiche IMDB, date de cette année 2019 et de son rôle dans un court métrage intitulé Second Acts.

A noter que John Wesley ne doit pas être confondu avec John Wesley Shipp, un autre acteur américain associé à des séries cultes, puisqu'il fut l'interprète de Flash dans la série éponyme des années 1990 et campa le père de Dawson dans la série du même nom.