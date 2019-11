John Witherspoon : Mort de 'Pops' des Frères Wayans, Shawn et Marlon effondrés

John Witherspoon, que le public français - en particulier les sérievores des années 1990 - a pu apprécier dans la série Les Frères Wayans, est mort. L'acteur américain est décédé jeudi 31 octobre 2019 à son domicile de Sherman Oaks (Los Angeles). "C'était une légende dans le monde du divertissement et une figure paternelle pour tous ceux qui l'ont regardé pendant toutes ces années. On t'aime pour toujours et à jamais, 'POPS'", dit le communiqué émis par sa famille, faisant référence avec ce surnom à son plus fameux rôle.

Né à Detroit en 1942 au sein d'une fratrie de onze, John Witherspoon - orthographe modifiée de Weatherspoon - avait débuté dans le stand-up dans les années 1960, se liant d'amitié à l'époque avec de futures vedettes telles que Robin Williams, Jay Leno ou David Letterman. Il était par la suite devenu un spécialiste des seconds rôles hauts en couleur dans les films comiques - le patron de Robert Townsend dans Hollywood Shuffle (1987), le voisin empêché de dormir dans House Party (1990), l'odieux père du meilleur ami d'Eddie Murphy dans Boomerang (1992) - et s'était tout particulièrement distingué dans Friday, premier film du réalisateur F. Gary Gray, incarnant à l'écran le père d'Ice Cube. Il avait repris ce rôle pour les suites : Next Friday (2000), Friday After Next (2002) et Last Friday, qui est actuellement en post-production et dont il ne verra pas la sortie.

Après une apparition en 1994 dans Le Prince de Bel-Air, il était devenu au petit écran à partir de 1995 le père - "Pops" - des frères Shawn et Marlon Wayans dans la sitcom à succès Les Frères Wayans, jusqu'en 1999.

Parmi ses nombreuses performances - comédien de stand-up, acteur au petit et au grand écran, comédien de doublage, auteur de sketchs sur YouTube - étalées sur cinq décennies, John Witherspoon s'était aussi montré dans un certain nombre de clips, dont I Just Wanna Love U (Give It 2 Me) de Jay-Z et Ain't Nobody de LL Cool J. Marié depuis 1988 à Angela Robinson, il était le père de deux enfants, John David et Alexander, ayant tous deux pour parrain l'animateur télé vedette David Letterman.

Les frères Wayans en larmes, dévastés par la mort de leur second papa

Sur Instagram, Shawn et Marlon Wayans ont témoigné de leur chagrin insondable, bouleversés par la disparition de cette figure réellement paternelle. "Mec, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps hier soir simplement en pensant à combien tu vas me manquer, s'est ému sur Instagram l'aîné des deux, âgé de 48 ans. Tu es l'un des gars les plus drôles, les plus cool et les plus sages que j'aie connus et avec qui j'aie eu la joie de travailler. Merci pour tous les rires et toute la sagesse que tu as partagés avec mon frère et moi au fil des ans et aussi pour nous avoir aidés à rester cool pendant toute l'aventure Les Frères Wayans, alors que nous donnions tout pour faire de cette série ce qu'elle est. (...) Je t'aime, mec."

Son frère cadet Marlon, 47 ans, a semblé encore plus inconsolable, son chagrin immense se répandant à travers plusieurs posts sur le même réseau social. "Je suis triste. Brisé. Meurtri. Et en même temps extrêmement reconnaissant envers Dieu d'avoir pu passer cinq années de ma vie à collaborer avec l'un des hommes les plus drôles doux sages humbles affectueux. John Witherspoon, tu étais mon papa de télévision, mon mentor et mon ami. Tu me manques déjà. Il y a quelque chose qui cloche. C'est lourd à porter pour mon coeur. Quiconque me connaît sait combien je t'aime, Pops. Ta femme est forte et tes fils formidables. Quelle famille fabuleuse. Tes garçons ont quasiment grandi sur le plateau des Frères Wayans et ils seront toujours comme mes petits frères et mes fils. (...) Tu détenais toutes les clés et je sais que tu en as une pour la porte du paradis. A chaque fois que je voudrai rire ou te voir, je regarderai un épisode et je rirai à en pleurer", a d'abord écrit Marlon à propos de son "second papa", en légende d'une belle photo en noir et blanc.

"C'est pas juste. Je sais qu'il avait 77 ans, mais m*rde, c'est trop tôt", a-t-il ajouté le lendemain, après avoir publié plusieurs séquences souvenirs.