Johnny Hallyday : Sa Ford vendue aux enchères !

Qui dit rock dit souvent gros bolides. L'une des bagnoles de Johnny Hallyday, passionné de sports automobiles et de voitures de collection, est mise à la vente par la maison internationale de ventes aux enchères Artcurial.

Les fans et les amateurs de belles voitures pourront se procurer la toute première Ford de l'Idole des jeunes. Achetée neuve en 2007, estimée entre 150 000 et 300 000 euros et immatriculée neuve au nom de Johnny Hallyday en 1967, cette Ford Mustang 390 GT Coupé figure parmi les 167 véhicules au catalogue de cette vente de véhicules de collection en Europe, qui se tiendra le 7 février au salon de la porte de Versailles, a annoncé mardi la maison d'enchères Artcurial.

Dans les autres pépites vendues ce jour la Rolls Royce Silver Cloud II 1961 jaune canari de Zsa Zsa Gabor est estimée entre 80 000 et 140 000 euros, aux chromes et la calandre plaqué en or 24 carats, la Ferrari GTB de 2006 de Michael Schumacher ou encore une légendaire Mercedes 710 SS de 1929, l'un des modèles les plus prestigieux de la firme, équipée d'un moteur de 140 cv lui permettant d'atteindre 200 km/h. Cette voiture d'exception pourrait être vendue pour 8 millions d'euros.

Ce n'est pas la première fois qu'une voiture de Johnny Hallyday est mise à la vente. En février 2017, il s'était séparé d'une Cadillac Série 62 Cabriolet. Mise à prix à 50 000 euros, les fonds ont été reversés au profit de l'association La Bonne Étoile.

Le salon Rétromobile se tiendra le 7 février, au salon de la porte de Versailles, à Paris.