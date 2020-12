Jonathan Bennett (Lolita malgré moi) s'est fiancé à son chéri

Jonathan Bennett est un homme fiancé. L'acteur de 39 ans, qui s'est fait connaître par le grand public grâce à la comédie Lolita malgré moi (Mean Girls dans sa version originale) a été surpris par la demande de son amoureux, Jaymes Vaughan.

Abasourdi mais heureux, Jonathan Bennett a fait des confidences sur ses fiançailles survenues le 30 novembre auprès de People. Alors qu'il était en tournage au Canada pendant six semaines pour le téléfilm The Christmas House - le premier film de Noël avec un couple gay sur Hallmark Channel -, son compagnon en a profité pour écrire une chanson et organiser une petite mise en scène pour son retour au bercail. Une fois rentré à Palm Springs, en Californie, l'acteur devait retrouver son chéri Jaymes Vaughan et sa famille pour ce qui était supposé être un shooting photo pour des cartes postales de fêtes de fin d'année. Bien évidemment, c'était un faux prétexte...

"Ma soeur m'a crié de vite venir dehors alors je me suis précipité. Puis j'ai jeté un oeil et j'ai vu Jaymes tenir une pancarte qui disait : 'Nous n'avons jamais trouvé notre chanson alors j'ai écrit celle-là pour toi.' C'est là que j'ai su qu'il allait faire sa demande car c'était le même genre de pancarte qu'il avait fait quand il m'avait dit qu'il m'aimait pour la première fois. Et puis j'ai commencé à laidement pleurer, le genre de pleurs que personne n'avait jamais fait", a raconté non sans humour Jonathan Bennett.

Jonathan Bennett, que l'on a pu voir cette année à la télévision dans les programmes Station 19 et RuPaul's Drag Race, est en couple avec le charmant Jaymes Vaughan depuis 2017. Son amoureux, âgé de 37 ans, est un ancien chippendale devenu une star de télévision ayant participé à des émissions comme The Amazing Race avant de travailler comme chroniqueur pour Celebrity Page ou The Talk.